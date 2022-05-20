前文化部長鄭麗君參選台北市長一度傳的沸沸揚揚，沈寂一陣後，因為民進黨台北市長人選呼聲很高的衛福部長陳時中受疫情「卡」住，鄭麗君再度成為被討論人選之一，鄭麗君最近新身份是一位譯者，她翻譯的法國經典作品《小王子》即將26日出版。

鄭麗君與無任所大使林佳龍，都是民進黨被討論參選台北市長的人選，鄭麗君這次翻譯了《小王子》一書，林佳龍也在臉書分享，還寫上「真心推薦」。

鄭麗君當年卸下文化部長一職接受媒體專訪提到，「要回我的B612星球了」。4年來她為文化長遠發展立下基礎，所做的事經常是多數人眼睛所看不到，並認為「文化」才是小王子，她則是被馴養的狐狸。顯示法國經典作品《小王子》一書對她影響頗深。

鄭麗君說，再譯《小王子》，再一次和自己相遇；她最近有了一個新身分，就是重新再譯了法國經典作品《小王子》而成為了譯者，開啟一趟意外而豐富的旅程。

她說，《小王子》是一部充滿詩意的經典作品，出版至今近八十年，始終風行世界。雖具有童書形式，但簡單的故事傳遞著深刻思想，觸及大家面對世界與人生的存在問題，更像是獻給所有人的現代寓言，在不同時代都有新意，值得每個人在人生不同階段一讀再讀。

她說，自己在叛逆的高中時期，第一次讀小王子，印象最深的是帽子的隱喻，以及小王子遊歷星球時所看到的各種人類社會異化現象。第二次是學習法文後，迫不及待想要閱讀原文，二十多歲的自己，對於象徵愛與關係的玫瑰和狐狸最有感受。

她說，第三次則是在擔任文化部長任內，發現自己經常引用書中這句話：「真正重要的事情是眼睛看不見的」，鼓勵自己要做有價值的事，勿流於媚俗，希望為自己所鍾愛的事物去努力。

她指出，再次閱讀小王子，是為了孩子而朗讀。發現對蟒蛇、綿羊等看不見的事物，及小王子最想做朋友的點燈人最感興趣。

她說，其實每個孩子不就像小王子這個原創角色，充滿好奇心，天真而執著？讀著讀著，對這部經典著作再度升起崇敬之心。剛好出版提出了再譯邀請，雖然她非職業譯者，但很感謝能有機會以自己的文字向《小王子》來致敬。

她說，大部分譯文，是在去年疫情中陪伴孩子居家學習時完成的。總是待孩子入睡後，一邊看著夜燈輝映著孩子天使般的臉龐，一邊翻譯，而自己就如飛行員和小王子的相遇，也彷彿重新和自己相遇。每個人都曾經是孩子，即使不再年輕，但小王子的形樣，就如人生初衷，依然在心中閃閃發光。

她表示，不論大家是否曾經閱讀過《小王子》，都歡迎與她一起跟來自B612小行星上的小王子做朋友，重拾小王子所帶來的簡單、天真、清晰而善良的本心，去面對一切艱難，反思愛與智慧的人生課題，一起踏上尋覓幸福之路。