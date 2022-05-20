桃園市20日新增1萬1684本土案例，桃園市衛生局長王文彥主持防疫會議，他說，下周、下下周將是疫情高峰，請民眾要多加注意。也預告下周四、六將接種BNT、莫德納、高端，呼籲民眾接種。

王文彥表示，桃園20日確診人數比19日下降15.5％。按照這個案例數目推估，下周、下下周應該是疫情高峰，大家要多多注意，另65歲以上確診有稍微增加，占8.79％，936名長者確診。他呼籲疫苗接種一定要完整，21日疫苗接種站提供高端、莫德納疫苗。65歲合乎資格可以打第4劑也希望接種。王也預告，下周四、六，會開打BNT、莫德納、高端，

王文彥也說，衛生局、衛生所很多人排隊申請居隔單，中央已經公布很多請假證明可以用其他方法，請大家多多利用。此外中央公布25日可以增加數位證明，因確診數量大，衛生局、所同仁全力照顧確診者，以及居隔單開立，將建立居隔單線上下載系統，請大家多多體諒、耐心等候，對於中央系統電子居隔單對未成年人確診者填寫代理人，卻姓名錯誤已經跟中央反映。