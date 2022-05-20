雲林縣府20日凌晨臨時決定下周高中以下學校暫停到校，改採線上教學。為兼顧有些家長照顧小孩有困難，下周各校老師仍須到校授課直播，學生仍可到校上課，此一模式為實體課及網課的混合版。

教育處長邱孝文20日在縣議會指出，各校都有直播實體課的能力，下周23日到29日雖校園停課一周，但老師必須到校授課直播，若家長不放心學童獨自在家，學生也可到校上課。

邱孝文表示，能夠接受遠距教學且有家長照顧者可在家視訊上課，學校教室也接受學生到校上課，如此一來不影響學習，到校人數減少，防疫也比較容易處理。

邱孝文說，學生到校學習一樣有提供營養午餐，弱勢學生若在家學習可持餐券到超商兌換餐點。

疫情急遽升溫，縣長張麗善20日也被接獲同住家人確診消息而被匡列。張初步快篩是陰性，她選擇「3＋4」居家隔離，對於自己被居隔，張麗善表示，新冠病毒不好對付，一定要落實防疫措施，不能有僥倖的心理。