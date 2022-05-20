國內昨（19日）新增1名兒童重症個案，累計兒童重症數達7人，其中2名2歲兒童染疫後併發腦炎死亡，1名4歲腦炎兒童個還在治療中。中央流行疫情指揮中心今表示，有請神經醫學專家討論，可能會制定共通性處置原則因應。

羅一鈞表示，國內染疫後出現腦炎的兒童共累計3例，其中2例2歲、1例4歲，和香港的發現有類似的地方，香港也有幾例腦炎個案，但當地大學醫院報告2例，媒體報導則超過2例子，相關統計還不是很詳細。

有些專家也會擔心，東亞的小朋友染疫後出現腦炎的機率更多。有鑑於此揮中心有請神經醫學專家展開討論，可能會制訂共通性的處置原則給第一線醫師、醫護人員。明日下午也會舉辦兒童神經學重症研討會。

另一方面，對於自然免疫一事，陳時中今表示，民眾若擔心染疫的問題，疫苗打好打滿最要緊，萬一染疫，重症、死亡率也會降低很多，他再三強調不是鼓勵染疫，而是鼓勵打疫苗。羅一鈞也說，染疫後3個月內不會有重新確診、被匡列的情形，但所謂的「無敵星星」也不是叫大家故意去染疫，像他本身有糖尿病，這類慢性病患都不適合，刻意染疫還是會有中重症風險。