美國總統拜登20日下午乘坐專機飛抵位於南韓京畿道烏山的駐韓美軍空軍基地，開啟為期三天的正式訪問之旅。這是拜登自去年1月就職總統後首次訪韓，也是美國總統時隔3年對南韓進行訪問。前任總統川普曾於2019年6月訪韓。

拜登下機後，將隨即前往三星電子位於京畿道平澤的半導體工廠，同南韓總統尹錫悅一道視察工廠，三星電子副會長李在鎔將隨行。韓聯社報導說，美方或考慮到全球供應鏈與經濟安全合作而作此安排。兩國首腦將發表演講，宣布韓美結成技術同盟。

21日下午，拜登將前往位於首爾銅雀洞的國立首爾顯忠院參拜，之後前往龍山總統府與尹錫悅舉行會談。會談分為小型會談、擴大會談等環節，持續約90分鐘。會後，兩國領導人將共同會見記者，發表韓美聯合宣言。

據展望，朝鮮問題、經濟安全、區域合作將成為此次會議的重點議題。兩國期待此會將推動韓美同盟發展成為「全面戰略同盟」。記者會結束後，尹錫悅將為拜登在國立中央博物館設宴，國內十大集團掌門將悉數到席。

22日，拜登將訪問烏山空軍基地，勉勵韓美官兵。當天下午，拜登將啟程赴日本，尹錫悅將為其送行。訪韓期間，拜登將不訪問韓朝非軍事區（DMZ）。

24日，尹錫悅將以視頻形式出席在日本舉行的印太經濟架構（IPEF）啟動峰會。該多邊經濟合作機制由美國主導創建，南韓政府日前決定作為初始成員國加入其中。