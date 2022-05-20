幼兒園不適用《行別平等法》，新北市議員彭佳芸指出，新北近3年幼兒園8件性平案全都查無實證，她擔心幼兒園性平案未強制要求組成性平會調查，恐有案件黑數。

彭佳芸說，去年4月泰山某私立幼兒園教師趁機摸女童下體，到現在仍然沒有具體結果；過去也曾發生幼兒園女童指控學校老師經常隔著褲子摸她肚子和下體，園方認為只是在和女童玩耍，經調查後也無疾而終。

彭佳芸指出，只要是校園發生疑似性平案件都是依照《性別平等教育法》辦理，學校須將案件交由獨立的性別平等調查委員會調查，但根據教育部函令，幼兒園屬於學前教保機構不是性平法所定義學校，不適用也不準用性平教育法，教保機構發生性平案件時的適用法令非常模糊。

彭佳芸說，家長只能向受理單位反應，而這個單位就是園方，且由園方來進行調查，不需要成立獨立的性別平等調查委員會，這樣的申訴管道很難讓人認為可以公平公正的處理。

彭佳芸認為，在中央法令尚未完備前提下，市府應該至少要求所轄之公立、準公共、非營利幼兒園發生性平案件時，「必須」委託性別平等委員會調查。

教育局長張明文表示，家長除了可向園方申訴，也能向教育局反映，都會妥善處理，案件基本上都會用性平會處理，對於法令不完備，會再行文中央反映，保障學生權益。