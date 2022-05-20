網傳廈門航空一名90後機師在隔離期間跳樓身亡。廈門航空證實事件在一周前發生，並強調是「偶發事件」，當地警方正在調查當中。

廈門航空公關部一名工作人員表示：「不算謠言，但也不是網傳的情況。是偶發事件，有一個禮拜了。」據稱，警方正在調查此事，後期或許會發布官方通報。公開資料顯示，總部位於福建廈門市的廈門航空於1984年成立，是中國首家按現代企業制度運行的航空公司，已發展成為中國民航保持盈利最長的航空公司，也是自1987年以來，全球唯一實現連續35年盈利的大中型客運航空公司。

據中國民航局周三發布的《2021年民航行業發展統計公報》，2021年，新冠肺炎疫情對民航運輸生產影響的深度和持續性超出預期，初步統計全年全行業累計實現營業收入7529.2億元（人民幣．下同），較上年增長21.5％；虧損842.5億元，較上年減虧187.1億元。

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