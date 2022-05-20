機構群聚報告。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

確診病例各鄉鎮市累計分布。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東校園疫情資訊。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

COVID-19確診者分流收治情形。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

防疫發燒門診、兒科特別門診。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

5／16起可接種第4劑COVID-19疫苗對象。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

疫情相關資訊。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

疫情相關資訊。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

疫情相關資訊。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

疫情相關資訊。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

疫情相關資訊。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣20日新增650名確診者，縣內5養護機關共添11例、身障機構3例、2監所1例；兩離島綠島、蘭嶼疫情未降溫，分別增加15及18例。另外，台東縣高中以下學校自23日至27日暫停實體課程。

台東縣衛生局長黃明恩表示，576名民眾戶籍或居住地分在台東、74名為外縣市醫院通報。累計確診個案6281，現管接觸者人數3005人。

衛生局針對機構群聚說明，身障機構新增3案確診，皆為接觸者隔離期間陰轉陽，已累計10例(員工4名；院童6名)。兒少安置機構群聚事件今日仍無新增個案，接觸者11人今日已解除隔離故解除列管。

另外5間老人養護機構群聚新增11名確診個案，已累計確診232名(員工65名；住民167名)。2間監所群聚則新增1工作人員確診，為家庭群聚關聯案，已完成監內接觸者採檢與匡列分區隔離，累計確診為48例(員工9名；受刑人39人)，目前衛生局針對相關單位持續列管，並提供相關快篩試劑及防護物資。

台東縣校園今日新增確診104生、12師，累計共1151生、130師。台東縣府教育處宣布，縣內高級中等以下學校(含公幼)23日至27日暫停實體課程，改採線上教學，國小低年級原則上採非同步教學。私幼、非營利幼兒園、準公共化幼兒園及補習班、課照中心安親班尊重各校彈性決定，亦可參考停課措施，彈性辦理暫停實體課程，停課期間有施打疫苗的需求仍可請學生到校施打。

「全民打3劑，共同來防疫」縣長饒慶鈴呼籲民眾應儘速完成疫苗接種，尤其是65歲以上高齡者。台東縣65歲以上或55歲以上原住民在5月31日前接種疫苗(含第1、第2劑基礎劑，基礎加強劑及第1、第2次追加劑)者，可領取500元以下衛教品。她也呼籲為提升校園防疫安全，請父母儘速帶孩子接種疫苗，可降低感染風險。