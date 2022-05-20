端午佳節將至，南台灣南北貨指標三鳳中街20日與經濟部商業司合作舉辦「南北貨一條街」活動記者會，宣布從5月21日起至6月5日推出端午節系列優惠活動，除強力推薦中街南北貨，也祭出消費滿500元送50元購物金及肉粽、限量百份的5折禮盒等多項優惠，全力推廣數位支付，吸引民眾線上、線下都能逛街。

經濟部商業司專門委員許福添表示，商業司自2017年開始協助南部產業精進，品牌一條街計畫邁入第2年，去年以高雄奶茶一條街與台南異饗一條街為號召，今年加入高雄三鳳南北貨一條街以及臺南海安餐酒一條街，透過品牌一條街的導入，將台灣特色街道品牌化，同時民眾可到實體店面使用行動支付選購所需食材，另也可在家以線上網路購買食品。

高雄市經發局副局長王宏榮指出，高雄三鳳中街向來是南部民眾挑選南北貨首選，以乾貨食材、零食果乾為特色，秉持「三好一公道」也就是服務好、信用好、品質好、價格又公道，經營理念深植人心，邀集店家辦理聯合行銷活動，共同帶動民眾消費。

三鳳中街商店街區管理委員會伍進昌理事長表示，三鳳中街是南台灣貨色最齊全的南北貨商圈，只要走一趟中街，不論香菇、乾貨、異國風味或五行開運食材，都能一次購足、滿足端午包粽所需，更重要的是價格公道實在、品質安全可靠。

同時，辦理聯合行銷活動結合線上與線下消費優 惠，凡於實體店家購買500元，即可獲得50元的線上商城(https://twmaya.com/)優惠券，另外，於指定數位支付平台領50元優惠券，以數位方式付款可享折價優惠。(品觀點記者張雅雲/高雄報導)