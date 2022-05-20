台泥企業團與台灣中油公司20日共同宣布，雙方將攜手合作，於太陽能、風電、地熱、海洋能等各式綠能及儲能、充電服務、二氧化碳捕捉與封存等領域互利合作。台泥董事長張安平與台灣中油董事長李順欽並簽訂合作備忘錄，象徵雙方共同投入綠能發展互惠雙贏，實踐企業與環境之永續經營。

台泥指出，雙方合作的第一個項目為台泥綠能位於台東延平鄉的地熱案場開始，預計今年7月台灣中油鑽探技術團隊將進駐協助生產井開發。

張安平表示，跟中油合作，從地熱開始，中油在鑽井方面是最厲害的，不只在地熱，包括我們在東岸，也申請了海洋溫差發電，也需要鑽井，未來包括儲能和海洋發電都能和中油合作。

李順欽表示，中油是國內唯一具有鑽探能力的公司，無人能出中油左右。台東紅葉谷的地熱發展是雙方合作的開端，台泥在海洋能走得比中油前面，甚至在太陽光電、風電、儲能、充電樁，都是未來雙方可以再邁進一步合作。未來台泥是以水泥為本的環保公司，又投入廢棄物的處理，都是循環經濟的一環。中油公司未來則會邁向CREATE POWER COMPANY。未來雙方合作不是乘以二，而是指數型的發展。

台泥指出，台泥企業團致力解決人類與大自然之間的複雜關係，除積極投入循環經濟，近年來更完整佈局再生能源、高階鋰電池及儲能等新能源領域。預計到 2023 年儲能將有528.7MWh 電池安裝容量，再生能源到2022年底，也有 164.64MWh的建置容量。

台泥企業團所屬台泥綠能是與雲朗觀光集團共同合作，在知名少棒故鄉台東縣延平鄉紅葉村，打造結合地熱與觀光的「紅葉谷」綠能觀光園區，將在3公頃的區域內建置一座1MW的地熱發電廠以及導入當地特色的泡湯溫泉園區，協助地方創生。

台泥綠能表示，台灣中油因為開採石油的豐厚經驗，擁有國內最龐大及專業的鑽探團隊，台灣中油將協助台泥綠能首度將「斜鑽」技術運用於民間業者開發之地熱發電案場，預期可以縮短生產井進程與提升地熱資源的取得。