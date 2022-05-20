台東縣的原住民涵蓋阿美族、排灣族、布農族、魯凱族、卑南族、葛瑪蘭族及達悟族等7個族群，匯聚豐富的特色作物種原及多元的利用智慧。然而，由於都市化緣故，許多原民部落都出現了人口外移及老化等現象，導致原民作物種原及相關知識，特別是在種原多樣性及其用途等傳承產生了中斷危機。

為促進轄區原民部落之雜糧、豆類、野菜與特用作物種原及其利用智慧的傳承及永續發展，台東區農業改良場2022年度在縱谷廊道，陸續輔導電光、山領榴、加拿、桃源及達魯瑪克等5個部落建置保種圃，協助部落找回原民作物種原。

台東場長陳信言表示，原民作物種原為部落智慧與生活文化傳承的重要基礎。為輔導轄區原民部落保存作物種原，台東場在「找回原力-原鄉生態永續新農業核心技術研發與擴散」綱要計畫項下，整合場內原民作物保種、種苗繁殖、栽培管理、數位典藏及教育訓練等相關資源，輔導轄區部落建置保種圃。規劃逐年在縱谷、南迴及海岸等不同廊道的原民部落，透過與部落文健站或社區發展協會交流，挑選有意願合作的部落。

陳信言指出，經由與頭目及耆老的交流，蒐集部落重要或有傳承中斷危機的特色作物清單，協助蒐集種原、育苗繁殖並定植於保種圃中。保存種類依部落族群特色及意願，涵蓋雜糧、豆類、原民野菜或特用作物等類別，按季節輔導族人針對不同作物種類，進行採種、保種、育苗、肥培及病蟲害管理。未來規劃結合當地學校或於部落辦理相關訓練課程，讓示範保種圃成為部落特色作物保存及利用智慧的重要傳承基地。

截至目前為止，縱谷廊道已有電光、山領榴、加拿、桃源及達魯瑪克等5個部落表達合作意願，並在臺東場輔導下，完成保種圃設置作業。在這些部落中，屬於阿美族的電光及山領榴部落，具有悠久的野菜採集經驗及製作酒麴的文化，台東場主要協助龍葵、昭和草、小金英及木虌果等10餘種原民野菜與大葉田香、山素英及山澤蘭等10種酒麴作物進行保種繁殖。

加拿部落為布農族，保種繁殖作物包含雙花龍葵及龍葵等5種野菜與大葉田香及山素英等10種酒麴作物。桃源部落同樣為布農族，長期與桃源國小進行社團課程合作，設有實習田區一處，輪作油芒及小米等20餘種雜糧與豆類作物；臺東場輔導擴增種原及採種與保種技術。達魯瑪克部落為魯凱族，輔導之作物主要為小米、毛薯及木虌果等9種作物。

原民作物種原的保存與利用涉及不同部落文化，例如野菜及酒麴植物的採集文化在阿美族中不僅包含了種類的辨識、採集季節、採集地點、料理方式及食用禁忌等層面，更有著分享共食、土地與部落認同及母語學習等深層文化的傳承。臺東場為輔導部落因應人口外移及老化所造成的傳承問題，透過設置保種圃、投入技術輔導及進行數位典藏等工作，除了讓部落文健站的耆老能就近採集所需的植物種類外，更成為部落食農教育傳承基地。