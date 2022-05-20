台中巨蛋體育館完工模擬圖。（建設局提供／謝瓊雲台中傳真）

千呼萬喚，台中巨蛋體育館20日上網公開招標，建設局長陳大田表示，在市長盧秀燕的積極推動下，市府團隊克服重重難關，將「台中市巨蛋體育館興建工程」公開上網招標，工程總建設經費57億餘元，將於6月29日開標，歡迎優質營造廠踴躍投標，創建台中新地標。

台中市2017年7月躍升為全台第二大城市，隨著台中都會區的運動產業、與休閒娛樂商業持續擴大，亟需一座兼具室內大型運動場館及休閒遊憩設施的綜合性場館；市府希望最快能在7月動工、2026年竣工。

台中巨蛋場館基地位於台中14期重畫區，分別由主場館、副場館組成，面積約6.95公頃，總樓地板面積13萬3974平方公尺、主場館高度29.1公尺、副場館高度20.1公尺，採地下4層、地上4層的鋼骨鋼筋混凝土構造；市府為落實專業分工，由都發局執行規畫設計，建設局辦理工程招標及履約管理，未來竣工後交由運動局循促參模式，引進專業團隊運營。

陳大田表示，巨蛋場館由九典聯合建築師事務所、日本隈研吾建築都市設計事務所，組成台日合作團隊聯手規畫設計，具大甲藺草編織特色、結合台中都市紋理的獨特建築，可望成為台灣具代表性的新地標。

台中巨蛋完工後，可容納1.55萬個觀眾席，還有符合國際標準的主場館、副場館、實驗小學及附屬事業。室內場地可作為籃球、排球、羽球、網球、擊劍、角力、武術、空手道、柔道、拳擊及跆拳道等，技擊類運動的專業賽事場地。

陳大田指出，巨蛋竣工後，可舉辦國際級運動賽事、大型國際會議，更能作為大型展演及藝文交流活動的多元場域，促成國際交流，提升台中市的國際形象、地位，躋身國際化大城市。

建設局說明，市府已成立「重大採購廉政平台」，盼提升台中的營造採購環境，並邀請檢察、調查、廉政等機關共同參與，期以公平、公正、公開的程序，遴選出優秀施工團隊，歡迎業者踴躍參與投標。