文化部長李永得、新任公視董事長胡元輝會後出席記者會。（粘耿豪攝）

公視董事會今召開董監預備會議，由文化部長李永得頒發聘書。（粘耿豪攝）

華視不到1個月出包7次，加速公廣集團改組的腳步，公視今（20日）召開第7屆董監預備會議，首要之務就是選出新任董事長，最後以日前表態參選的董事胡元輝出任新董座。

文化部長李永得、新任公視董事長胡元輝會後出席記者會，胡元輝透露會議中的情抗，他與另一位董事林寬裕角逐董事長位置，兩人分別發表經營理念的報告後，便進行董事們的詢答，之後就開始投票。他的印象中獲15位董事投票支持，林寬裕得到2票支持，還有2票廢票，共19票，「最重要的可能不是投票結果，是整個投票的過程，以及發表影片的過程，我們大家的心情都一樣的，為公廣集團的發展，找出未來可能的願景。」

公視、華視是否分家的部分，胡元輝也做出說明，表示：「第一2016年華視、公視共組公共廣播電視集團之後，事實上歷屆以來的慣例都是公共電視的董事長去兼華視的董事長，這個慣例如果說有一定的原因要去改變的話，那當然可以，如果沒有的話，我覺得這個慣例已經可以沿襲。第二為什麼會有公、華視整合的概念，因為一個集團兩個公司的董事長不一樣，那很可能會發生一個狀況，就是在各自的本位之下不容易發揮重效，在過去的經驗中，也看到某些部分的問題，所以我會從追求重效的部分來看，似乎應該也考慮來兼任。」

他也提到華視的定位問題，現在文化部也在進行修法作業，將來如果公廣集團無論哪位成員，特別是基金會的董事可以凝聚一些意見，提供給政府、社會作為修法的參考，由於現階段還未討論之前，如果要去進行分立的話，恐怕會造成該議題討論的困擾。