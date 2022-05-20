特斯拉、SpaceX創辦人馬斯克近日捲入性騷擾疑雲，一名曾任職SpaceX公務機隊的空姐指控，馬斯克不僅在她面前裸露下體，甚至還毛手毛腳，要求她提供色情按摩；事後，SpaceX與這名空姐達成協議，並支付25萬美元（折合新台幣約740萬元）封口費。但馬斯克對此全部否認，更稱這些指控有「政治動機」。

商業內幕報導，這名空姐在SpaceX公務機隊工作，爆料人士轉述受害空姐說法，在任職期間被建議去考取按摩師執照，如此一來，就可以幫馬斯克按摩；而她在馬斯克灣流G650ER私人飛機的一次按摩中，遭到色情按摩的暗示，但被她拒絕了。

報導指出，這名空姐當時被馬斯克要求到私人飛機房間內進行全身按摩，而她一進門後，看見馬斯克全身赤裸，下半身僅蓋上一條床單，按摩的過程中，馬斯克還向她展示勃起的生殖器，甚至還撫摸她的腿，並提出「做更多」的性暗示，事後會送她一匹馬。

這名空姐表示不會為了金錢而提供性服務，拒絕馬斯克的提議後繼續按摩，但在此事後，她認為自己似乎受到「報復」。

2018年，她認為拒絕馬斯克後，在SpaceX的工作機會銳減，班次被大幅削減，因此決定聘請律師，並向公司人力資源部投訴；而馬斯克更是親自出席調解會，很快平息這場風波，並未進入法院或仲裁程序。

報導稱，同年11月，馬斯克旗下SpaceX公司與空姐簽訂離職協議，以25萬美元，換取空姐不會起訴馬斯克承諾。

針對此事，馬斯克以電子郵件回應商業內幕，需要更多時間才能回復，但這起事件遠不只如此，還強調「如果我真的有性騷擾傾向，這不會是我30年職涯中首度曝光，這些指控充滿政治動機」。