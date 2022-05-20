證交所統計，4月全體證券商稅後淨利14.39億元，較3月續衰退39.19億元、月減高達73.14％；累計前4月全體證券商稅後淨利127.08億元，較去年同期銳減274.2億元、年減幅度68.33％。

證交所表示，4月大盤總成交值約5.147兆元，較3月減少31.48％，使證券商經紀手續費收入較3月減少；4月自營出售證券損失及證券評價損失較多，使證券商自營業務呈現淨損失，且較3月衰退9.81億元。

另外，4月承銷之證券評價損失較多，使證券商承銷業務呈現淨損失，且較3月衰退3.74億元、月減幅達140.6％；整體而言，4月份全體證券商稅後淨利14.39億元，較3月衰退39.19億元、月減幅73.14％。

累計前4月證券商經紀手續費收入因大盤總成交值衰退而較去年同期減少23.06％；另今年截至4月加權股價指數為下跌趨勢，去年同期為上漲趨勢，使證券商自營業務呈現淨損失，且較去年同期衰退199.96億元、年減120.28％；承銷業務淨利亦較去年同期衰退18.4億元、年減55.64％，全體證券商稅後淨利127.08億元，較去年同期衰退274.2億元、年減68.33％。