美股雖然續跌，台股20日跟著主要亞股翻漲，啟動520行情開高走高，外資也偏匯入並轉為買超，激勵新台幣升勢強勁，終場收在29.655元兌1美元，創半個月新高，升值1.14角，為逾一個半月單日最大漲幅，台北外匯經紀公司成交量10.47億美元。

新台幣同步收周線，本周累計升值1.52角或0.51％，周線終結連八貶。外匯交易員表示，美股續消化通膨、升息、經濟展望擔憂等利空，四大指數全部收黑，但盤後期指止跌，主要亞股全面走高，台股更在護國神山台積電領漲下，啟動520行情，最後大上漲124點至16,144點，且外資反手匯入買超台股71億元，帶動新台幣出現近來難得的漲勢，一舉升破29.7元。

外匯交易員指出，美國經濟數據表現不佳，對經濟增長的擔憂升溫，且聯準會緊縮腳步仍未改變，就是要全力對付高通膨，加上俄烏戰爭目前尚未露曙光，恐衝擊全球經濟，並陷入停滯性通膨，預料金融市場震盪將拉長，股匯市應是跌深反彈看待，預料新台幣貶值也並未就此告終。