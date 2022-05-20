TPU廠鼎基（6585）20日以60.8元上市掛牌，挾著車用、醫療等利基應用領域成長，股價穩步攀揚，終場以62.7元收盤，漲幅3.12％。鼎基去年第四季推出PPF（Paint Protection Film）產品，車用占薄膜應用比近3成，屏東廠新增精密塗層PPF產線擬第三季投產，提升車用市場比重。

鼎基表示，近年手術機器人無菌保護套、高價車款使用的車漆保護膜（俗稱的犀牛皮）、航太等高階市場應用產品同步增長。今年醫療跟車用兩大領域將快速成長，營收佔比可望達5成以上，推升營收更上層樓，毛利率還有機會達30％以上水準。

鼎基去年底TPU薄膜營收比86.24％、密封件約8.27％、管帶約5.38％；高機能薄膜產品主應用在成衣、戶外用品、車用三大類，占比各約28～29％，3C消費電子約占3％。

受惠北美市場開拓有成，鼎基第一季營收5.96億元，毛利率24.46％，EPS 0.84元。4月營收2.59億元，創新高，年增19.8％；前4月營收也在高階客戶為主的美洲地區市場助力下，年成長105％。

鼎基副總林庚賢指出，透過北美分公司開發車用、醫療等利基應用，目前汽車車漆保護膜主流材質為TPU、PVC兩者，惟TPU具環保概念，具高度抗腐蝕性、抗汙性，對於路面跳石、油汙噴濺、灰塵汙染等有損車漆之物質，能有效地進行隔絕，成為高階車款車漆保護膜的首選，TPU汽車保護膜成為鼎基積極發展產品線。

此外，鼎基北美分公司主導的微創機械手臂無菌保護套產品通過客戶嚴格認證後，將迎來快速成長的階段。微創機器人手術系統為目前全球最先進的微創手術系統，截至2021年底全球執行已超過1,000萬例，已在全球許多國家中廣為使用，包含美國、歐洲和亞洲國家等。