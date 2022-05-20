中央流行疫情指揮中心開放65歲以上快篩陽性，經醫師評估可使用輝瑞抗病毒藥物治療，新北市長侯友宜今喊話，將對象全部放寬，在黃金時間內儘速給藥。對此，台北市長柯文哲指出，中央要明講庫存藥有多少，開放65歲以下高風險的，到底夠不夠吃？

柯文哲今在防疫記者會表示，從科學上來講，高齡是很重要危險因素，其他危險因素包含肝病、腎病、肥胖、免疫低下等，若用高級科學，應該用計分表，65歲以上、糖尿病，就勾、勾、勾，電腦自動算危險度，該不該吃藥。

柯文哲說，他一開始就說先解決65歲，以死亡數來講，老年人最危險，8020法則，中央要明講庫存藥有多少，開放65歲以下高風險的，到底夠不夠吃？

柯文哲指出，應該是衛福部專家顧問要先決定台灣給藥，通常風險高的優先吃，風險低的後面吃，決定因素就是到底藥備多少？1人份吃5天要2萬多塊，地方政府不會知道，中央政府才知道，現貨有多少，要估計吃藥的適應症要放多寬。