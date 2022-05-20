台東縣府建設處前員工涉偽造文書、洩密等罪遭到台東地檢起訴。（蔡旻妤攝）

台東縣府建設處前鄭姓約僱人員承辦汙水下水道工程，廉政署查到他涉嫌利用權責，自2018年至2021年假造工程督導簽名、洩漏參與競標廠商名稱，甚至在2019年赴韓國旅遊期間仍有督導簽名。經檢察官偵查終結，依偽造文書、洩密罪起訴。台東縣建設處長許瑞貴表示，去年底已不續聘鄭員。

起訴書指出，鄭員在2018年承辦台東縣知本鐵路車站附近地區汙水下水道系統管線工程第二標期間，並未實際前往工地督導，且要求廠商邱姓工地主任事先在數份空白工程督導紀錄「承商簽認」欄位上署名，再交給他，假造現場督導的工程督導紀錄，製作不實文書提交給台東縣府。

鄭員在2019年10月25日，和工程案件所認識的廠商一同出國至韓國濟州島旅遊，回國後就在邱姓工地主任提供已經完成簽名的空白工程督導紀錄上，填報不實督導內容，假造他在10月25日已進行工程督導，行為涉犯使公務員登載不實文書罪。

另外，因邱姓工地主任也是該廠商投標代表人，鄭員在2019年10月9日上午10時許，向同科室的李姓同事詢問「台東市汙水下水道系統第1期工程第3標」第2次競標廠商名稱與家數，並在開標前告知邱姓工地主任，讓邱代表的該廠商在公開招標時得標，涉犯公務員洩漏國防以外祕密罪。

許瑞貴表示，在2021年底已不續聘鄭員，事實上鄭員在去年2月因為洩密案遭到台東地檢及廉政署等查辦，並以10萬元交保；當時鄭員就已被列入觀察對象，並將鄭員承辦業務交辦其他人。台東縣府在2021年11月底通知不續聘鄭員，另其他部分則尊重檢方調查結果。