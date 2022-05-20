宅神朱學恒到蔡英文臉書留言。（取自蔡英文臉書）

今（5月20日）適逢蔡英文總統第二任期滿2周年，宅神朱學恒在她的臉書留言「你的統治到我結束，你給的苦難到我為止」，立刻獲得近4千個讚。網友也紛紛聲援並說「520被酸成這樣好像有點諷刺！」蔡臉書於是立刻再貼出有關國中會考的相關事項，又被網友酸「小編效率蠻快的，是想要帶風向嗎？」

蔡英文總統臉書3小時前先貼出關於防疫的議題表示，因為大家的團結努力，台灣在國際醫療和公共衛生領域，已經用行動展現有能力、也有意願提供協助，更獲得國際的強烈支持。

不過，很多不滿的網友跟隨「宅神」朱學恒在蔡英文臉書留言，「你的統治到我結束，你給的苦難到我為止」，另也有網友表示，「今天先救人、明天拆政府」、「她在元宇宙裡，耳聾」、「好唷用臉書就可以治國了」、「公開妳的博士論文，我就相信你的話」、「520發的文被留言酸成這樣好像有點諷刺」、「排隊買口罩、排隊買雞蛋、排隊買快篩、排隊掛急診、排隊pcr、排隊拿居隔」，還有人說，「蔡總統的小編啊！不要刪留言喔！我們都有截圖。」

2小時前，蔡英文臉書再貼出關於「國中會考防疫指引」 ， 又被網友酸，「上一篇被罵爆馬上開新戰場耶！小編很會欸」、「很有效率耶！這麼快又生一篇出來，是要帶風向嗎？」「今年的考生那麼辛苦也是你們所謂的超前部署造成的，好厲害的超前部署！」 「通通去元宇宙裡考試，不是很棒嗎？」 「總統請放心，我們自己的小孩自己會看好，不要亂七八糟的搞防疫政治在裡面！」「520心虛了嗎？」「妳已做到妳說的千碑再千碑了」、「祝考生都考到1.5博士學位」！