影》烏日警分局維護白沙屯媽祖 10萬人接駕「粉紅超跑」

烏日警分局表示，這次動員警力94名警民力，沿線交通疏導，全程平順。（民眾提供／盧金足台中傳真）

沿途簇擁的信眾人數約10萬人，人、車雖多仍能保持交通順暢。（民眾提供／盧金足台中傳真）

白沙屯遶境活動今日下午抵台中市烏日區，烏日警分局實施安全維護及沿線交通疏導，全程平安順暢。（民眾提供／盧金足台中傳真）

苗栗縣白沙屯媽祖遶境為台灣宗教盛會，20日凌晨由通霄鎮拱天宮起駕出發後，白沙屯鑾轎於下午3時35許進入烏日，烏日警分局表示，動員警力94名警民力，沿線交通疏導，下午4時30分至中彰大橋中間處，信眾簇擁「粉紅超跑」接駕人數約10萬人，全程平安順暢。

白沙屯遶境活動下午3時35分行抵烏日，烏日警分局實施安全維護及沿線交通疏導，這次動員警力94名警民力，沿線交通疏導，用路人聽從交通人員指揮，行經龍井、梧棲、清水路段時改由西濱快速道路或台1線行駛。

烏日警分局在清水分局交界處，向上路與港埠路路口接駕

，接續安維及交通疏導勤務，下午4時30分至中彰大橋中間處，由彰化縣警察局和美分局接駕，沿途簇擁的信眾人數約10萬人，人、車雖多仍能保持交通順暢。

近來雖因疫情升溫，很多信徒做好萬全防疫裝備，追隨白沙屯媽祖遶境，也祈求疫情早日平息，民眾能恢復正常生活。