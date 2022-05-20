影》烏日警分局維護白沙屯媽祖 10萬人接駕「粉紅超跑」

苗栗縣白沙屯媽祖遶境為台灣宗教盛會，20日凌晨由通霄鎮拱天宮起駕出發後，白沙屯鑾轎於下午3時35許進入烏日，烏日警分局表示，動員警力94名警民力，沿線交通疏導，下午4時30分至中彰大橋中間處，信眾簇擁「粉紅超跑」接駕人數約10萬人，全程平安順暢。
白沙屯遶境活動下午3時35分行抵烏日，烏日警分局實施安全維護及沿線交通疏導，這次動員警力94名警民力，沿線交通疏導，用路人聽從交通人員指揮，行經龍井、梧棲、清水路段時改由西濱快速道路或台1線行駛。
烏日警分局在清水分局交界處，向上路與港埠路路口接駕
，接續安維及交通疏導勤務，下午4時30分至中彰大橋中間處，由彰化縣警察局和美分局接駕，沿途簇擁的信眾人數約10萬人，人、車雖多仍能保持交通順暢。
近來雖因疫情升溫，很多信徒做好萬全防疫裝備，追隨白沙屯媽祖遶境，也祈求疫情早日平息，民眾能恢復正常生活。
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