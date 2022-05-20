國內確診病例激增，為減輕醫療量能，輕症居家照護者已於4月啟動；中國人壽今公布，對於COVID-19 確診「居家照護」期間，只要經醫師診療，其開立的藥物治療，不限於輝瑞(Paxlovid)、默沙東(Molnupiravir)、清冠一號等政府公告的抗病毒藥物，並提供隔離通知書、診療紀錄、處方箋及診斷證明書等，也可以數位新冠病毒健康證明替代，都可依約申請理賠。

中國人壽表示，近期疫情快速升溫，防疫政策亦從清零轉為共存，COVID-19 確診民眾大幅增加，進而造成醫療量能之排擠；輕症者居家照護，若符合相關條件，將依中央流行疫情指揮中心公告的「居家照護」日數，針對法定傳染病開發之特定防疫商品融通，以相當於法定傳染病住院的金額給付關懷金。

中壽也提醒保戶，依據保險法的規定，保險事故發生後2年內均可向保險公司申請理賠，保戶不必趕赴醫療院所索取相關理賠文件證明，以避免對於中、重症確診者就醫需求與醫療資源造成排擠。