有些女生天生金錢運就很好，還懂得操持家計，所以婚後在她經營之下不僅為另一半帶來金錢，就連她自己都活成小富婆的模樣。塔羅牌老師艾菲爾公布，上升、太陽星座在白羊、巨蟹、處女、摩羯的女生婚後立馬變富婆。

▍白羊女

白羊座的女人很熱情，而且很有生意頭腦，最重要的是懂得整合身邊能用的人脈，會先分類對你事業有幫助的人，接著善用你能言善道的功力，將這些人整合起來，不只自己能成功，連帶的讓大家都能獲利，因此很容易就獲得大家的支持。婚後也會與老公一起打拚，共同致富，攜手邁向富貴的人生。

▍巨蟹女

巨蟹座的女人天生自帶母性光輝，照亮著周圍的人，一旦出了社會，就會努力賺錢，或許一開始不那麼順利，但是你依舊會堅守自己的原則，把該做的事情完成，也因此很容易吸引到和自己一樣努力的對象，再加上你挑老公的眼光極好，因此婚後夫妻兩人同心協力，事業不但能扶搖直上，財運也是羨煞旁人。

▍處女女

處女座的女人對於感情比較理性，特別是在婚姻的選擇上，不會盲目的踏入婚姻，而是會慎重選擇踏實的對象攜手一生，加上你懂得考慮全面性的問題，並在兩人的三觀上做足功課，所以婚後家裡的經濟自然會越來越好，每分錢都花的恰到好處，積少成多，婚後也就會越來越富裕，成為一個小富婆

▍摩羯女

摩羯座的女人勤勞務實丶吃苦耐勞，只要有機會賺錢，一定會好好的把握，你通常在婚前就可以自己存到第一桶金。而結婚後你也依然會去工作賺錢分擔家計，並且在小孩年紀大點之後，自己的時間也多了丶更彈性了，憑借專業技能，還極有可能在熟悉的專業領域做出一番事業，因此婚後的財運總是大紅大紫。