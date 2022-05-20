金門今天新增確診110例，縣府下午直播說明最新疫情狀況。（縣府提供）

金門今天新增確診110例，最新疫情狀況之一。（縣府提供）

金門今天新增確診110例，最新疫情狀況之二。（縣府提供）

金門今天新增確診110例，最新疫情狀況之三。（縣府提供）

金門今天新增確診110例，最新疫情狀況之四。（縣府提供）

金門今天新增確診110例，最新疫情狀況之五。（縣府提供）

65歲以上(含55歲以上原住民) 111年5月31日前完成接種 送500元面額禮券。（縣府提供）

確診者、接觸者電子通知新方案。（縣府提供）

金門今天新增確診110例，其中有3例重症，至今確診累計1140人。縣府宣布因應疫情高峰期來到，國中小暨幼兒園自5／23至5／29暫停實體課程，全部改採線上教學，國立高中、職也比照辦理，未來將視疫情再決定是否延長。

縣府說明，今(20)日新增110名確診者，確診累計1140例，目前收治中61例，無症狀或輕症54例、中症1例、重症6例，確診者居家照護715例。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者135人，目前居家隔離249人，解除居家隔離143人。針對今日新增確診者的相關密切接觸者，疫調仍持續進行中。

新增110例中，男性54例、女性56例，年齡介於未滿5歲至80多歲。年齡分布：5歲以下4例、6歲至12歲11例、13歲至19歲20例、20歲至29歲18例、30歲至39歲15例、40歲至49歲19例、50歲至59歲10例、60歲至69歲9例、70歲至79歲1例、80歲至89歲3例。校園部分學生與教職員：幼兒園3校4人、國小5校9人，國中2校4人、高中職2校10人、大學1校11人。個案分屬12個家庭群聚案共有30例、6處工作職場群聚案共有13例。另部立金門醫院負壓及專責病床總床數40床，目前使用18床，尚有空床22床。

目前重症6個案如下：69歲男性，5月15日住院、中風、臥床；99歲女性，5月16日住院，極度老衰；85歲男性，5月17日住院，糖尿病、中風、慢性腎臟病；69歲男性(中轉重症)，5月13日住院、智能障礙、小兒痲痺；87歲男性，5月19日住院，慢性阻塞性肺炎、陳舊性肺結核；56歲男性，5月20日住院、糖尿病、心臟衰竭慢性腎病。

縣府也公布6處確診者高風險足跡場所，包括金霸王、金山會館、雲頂酒店、海灣、金鑽、福星KTV等八大場所，呼籲消費者進入前出示打完3劑疫苗證明，並避免涉足密閉地方。

縣府也說明，自5／16起本縣65歲以上長者、長照機構住民或18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者，符合接種第4劑疫苗(第二次追加劑)資格(須在第一次追加劑「間隔5個月」後)資格者，盡快至合約醫療院所接種。