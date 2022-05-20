理膚寶水 全護極致抗油光防曬亮白乳UVA PRO＃太空科技防曬質地圖。（理膚寶水 提供）

理膚寶水 全護極致抗油光防曬亮白乳UVA PRO ＃太空科技防曬 SPF50＋PA＋＋＋＋ 30ml 。（理膚寶水 提供）

醫學美容品牌理膚寶水 La Roche-Posay 擁有長達 30 年以上 UV 防曬防護產品研發經驗，「理膚寶水專業防曬系列」旗下最受台灣消費者喜愛理膚寶水全護清爽防曬系列自 2017 年起持續獲得台灣專業皮膚科醫師推薦及市場銷售肯定。

2020 年新冠疫情至今，口罩成為防疫生活中不可缺少重要防護，卻無法阻 隔陽光中紫外線對肌膚造成的傷害。研究發現，口罩無法 100％完全阻擋紫外線傷害，即使不上防曬只上底妝，口罩與底妝對抗 UV 防護力仍舊不足，或因長時間戴口罩悶熱出油造成使用防曬產品意願降低。

為了滿足防疫生活戴口罩時防曬能持續長時間清爽透氣舒適、解決油性／混合性 肌膚使用防曬後出油不適感，由全球防曬權威-理膚寶水，於 2022 年推出『理膚寶水 全護極致抗油光防曬亮 白乳 UVA PRO＃太空科技防曬 SPF50＋PA＋＋＋＋』擁有高抗 UV 防曬防護力、為第一支應用太空科技防曬，長效控油清爽不黏膩、提亮膚色展現自然明亮美肌等多項功能於一身，為現代消費者多功能型抗 UV 輕美肌防曬防護新選擇。