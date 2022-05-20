普丁二女兒提霍諾娃（Katerina Tikhonova）近期遭外媒踢爆密會大她17歲的知名舞者，而好巧不巧，該名男子竟和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）有著相同的姓。當今俄烏戰爭如火如荼進行中，又再添一番外篇，上演掌上明珠與「假」死對頭的戀情，在外界看來普丁似乎永遠煩惱不完。

據英國《衛報》（The Guardian）引述俄羅斯獨立媒體iStories以及「明鏡周刊」（Der Spiegel）聯手調查發現，俄國總統普丁與第一任妻子什克雷涅娃（Lyudmila Shkrebneva）所生下的二女兒提霍諾娃，自2017年結束與富豪前夫沙馬洛夫(Kirill Shamalov)的婚姻後，便火速熱戀德國巴伐利亞國家芭蕾舞團負責人澤倫斯基（Igor Zelensky）。外媒相繼於2017-2019年期間追蹤提霍諾娃的航班紀錄，發現有超過50次從莫斯科往返慕尼黑的航班，且全程皆由克宮指派的隨扈陪同飛行，推測這段戀情或許已經得到批准。

52歲的伊戈爾·澤倫斯基是一名俄籍舞蹈家，2016年身任巴伐利亞州立芭蕾舞團藝術總監，直到俄烏戰爭爆發，因未挺身表態而受到外界譴責，個人便於上個月以「家庭原因」遞出辭呈。報導也提到，與烏克蘭總統同姓一事純屬巧合，兩人並沒有任何血緣關係。