本土疫情嚴峻、確診個案人數攀升，新北市長侯友宜日前炮轟中央的法傳系統不穩定。行政院政委唐鳳今（20日）舉行記者會，他表示，縣市衛生局同仁反映使用法傳系統有時間落差，無法掌握確診者第一時間的資訊，因此利用原本的「確診個案自主回報系統」再設計「確診個案管理系統」，讓衛生局同仁第一時間就可以看到個案資料，解決時間差問題。

唐鳳表示，法傳系統並非只有負責居家照護的個案管理系統，這本來就並非它原本設計的本意，本來功能是「法定傳染病」通報，是給醫院還有集中檢疫所等單位使用，因此設計上資料比較繁瑣。

如今，居家照護人數比較多，指揮中心的專家也告知要在最短的時間判斷出那些民眾屬於中重症、高風險，「快速收到衛生局關心的重要性高於法傳系統的重要性！」即使他地址拼錯、鄰里寫錯，也要讓能夠立刻收到衛生局的關心，因為有這樣需求所以才會設計「確診個案管理系統」。

唐鳳表示，衛生局人員若要查詢已經填過自主疫調或確診者居隔單，如今也沒有時間差，只要使用「確診個案管理系統」：周一已經跟各縣市衛生局同仁介紹這套系統，不斷參考大家提出的意見，這套系統類似就是取代法傳系統的查詢功能，衛生局同仁若還是使用法傳系統就會有時間差，但若使用「確診個案管理系統」就不會有時間差。

衛生福利部資訊處處長龐一鳴補充說，原來法傳系統的設定是醫院通報後，會有相關的疫調等，因此資料要求正確，填寫需要花很多時間，如今，新冠肺炎確診人數多，相對於其他傳染病較單純，因此才會有「確診個案自主回報系統」，因此再設計「確診個案管理系統」，降低時間研判的差距。

唐鳳表示，下周三開始，若是之前沒有居家隔離通知單的接觸者，需要一份證明文件，無論是保險或請假使用，可以在健保快易通APP內取得相關證明，無須再透過衛生局人員通知。