神達(3706)今（20）日應邀召開線上法說，總經理何繼武表示，雖然4月生產受疫情影響，但企業B2B需求未受影響、仍相當強勁，因此5、6月將迥異於過往的「五窮六絕」、而是「五追六趕」，力拚逐步解封後加速趕回產能，對今年營收達雙位數成長有信心。

神達旗下擁有3大主要事業體，包括負責大型數據中心、高校運算、圖形運算伺服器及嵌入式工業電腦的神雲科技，負責車用電子、智聯網等產品的神達數位，以及聚焦智能環控、智慧服務及智慧工業4.0的神達電腦。

神達2022年首季合併營收113.13億元，季增19.94％、年減1％。毛利率10.52％、營益率0.6％，低於去年第四季、但較去年同期轉盈。歸屬母公司稅後淨利5.31億元，季減1.27％、年減21.36％，每股盈餘（EPS）0.44元。

觀察神達首季各事業體營運概況，神雲科技營收88.81億元、稅後淨利3.95億元。神達數位營收15.74億元、稅後淨利1.2億元，神達電腦營收8.58億元，稅後淨利0.45億元。

由於中國大陸昆山為神達主要生產基地，受當地封城防疫停工衝擊，神達2022年4月自結合併營收30.34億元，月減達28.93％、年減達26.64％。累計前4月合併營收143.47億元，年減7.82％。

何繼武指出，神達業務大部分為B2B，目前需求面仍然強勁，未受不確定因素影響，B2C雖略受影響，但因占比甚低，對營運影響相對有限。不過，由於華東地區封城防疫，造成斷鏈停工，使4月基本上幾乎沒有生產。

由於B2B客戶訂單並未減少、需求仍強勁，何繼武表示，希望在逐步解封後，5月能快速追回、6月加緊趕上，使今年5、6月將是「五追六趕」，迥異於過往的「五窮六絕」。在商用市場需求強勁成長下，對今年營收成長達雙位數百分比有信心。

神雲科技總經理林聰良表示，首季出貨量雖略低於去年同期，但較去年第四季大幅成長、滿足客戶訂單需求，且第二季及下半年能見度亦高。雖然首季仍受缺料影響、第二季狀況甚至更嚴峻，對此出貨狀況為逐日調控，出貨各環節進度仍需觀察。