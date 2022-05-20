耕興(6146)今天參加櫃買中心業績說明會，公司指出，占整體營收比重約20％的大陸市場，目前疫情封城對公司的影響有限，整體接單動能仍保持穩健，實驗室的運作依然配合防疫政策落實；另一方面，台灣市場的接單暢旺，為5G NR毫米波(FR2)新機種訂單檢測需求，已充足設備及人才技術，以目前在手訂單能見度高，今、明兩年營運成長動能無虞。

該公司第一季合併營收為12.35億元，歸屬於母公司稅後淨利為3.61億元，每股盈餘3.72元。耕興表示，受惠於各大品牌廠不斷推出擁有應用5GNR、WiFi 6E技術的5G CPE、FWA等新品搶市，帶動客戶對於5G Data link終端連網裝置檢測需求增加，第一季來自台灣實驗室的營收比重達63.39％。

此外，耕興導入自動化檢測，有效縮短檢測人員的作業時程，達到控制人事成本、提高產值的作業效率，第一季毛利率達54％。

近期日本、歐洲雙方在強化「Beyond 5G」的合作關係達成共識，將共同推動新世代通訊規格的研究開發等，並針對加強資安、AI 人工智慧的適當運用等資通訊議題緊密合作，將創作終端電子產品帶來顛覆性的變化，從最基本的手機、PC、NB，進而到視訊設備、汽車、無人機、VR/AR、手錶等穿戴式裝置、機器人等科技產品，對於高頻高速的網路傳輸、邊緣運算、數據中心甚至低軌道衛星也都有相當大的需求，提高耕興的檢測接單動能。