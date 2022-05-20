澎湖本月初發生1名年長女性遊客遭當地1名15歲少女騎機車、未戴安全帽高速撞上，婦人失去意識後送醫隔天身亡，婦人家屬痛批少女親友不但事後找議員喬事，靈堂捻香時雙方爆推擠，少女親友還反過來控告傷害，家屬無奈喊「將心比心很難嗎，今天慘死的是我們最愛的家人」，目前雙方均已提告。

婦人的1名家屬在臉書「爆料公社」控訴，今年母親節他與家人帶阿嬤到澎湖遊玩，7日晚間阿嬤在外垵漁港遭1名當地15歲少女無照騎車撞上，該少女未戴安全帽高速衝撞，地上還留有明顯剎車痕跡，阿嬤被撞後血流如注、失去意識，家屬事後質問少女家屬為何騎那麼快，對方說「想怎樣，要把事情鬧大是嗎」還找當地議員協調「喬事」。

婦人遭澎湖1名15歲少女騎機車撞上，當場失去意識，送醫後隔天身亡，婦人家屬痛批少女的親友不但找議員喬事，還反過來控告婦人家屬傷害。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該名家屬說，阿嬤送醫後被診斷為顱骨破裂，腦幹受壓迫失去功能，在隔天不治，事後肇事少女與父母跨海到阿嬤靈堂致意，家屬說少女全程面無表情，僅母親出面表示慰問道歉，當下家人因情緒激動，現場爆發推擠，隔幾日少女親友就提出澎湖醫院的驗傷單，稱對方打傷少女並揚言提告。

該名家屬說質疑少女在車禍當下就已有受傷包紮，且推擠當時少女父親全程用手護住女兒，如今卻稱女兒被打到腦震盪須住院，痛批「將心比心很難嗎，今天慘死的是我們最愛的家人」；其他網友紛紛留言「此文不能沉，阿嬤RIP」、「真的很扯」，也有人說目前雙方各說各話，須待司法釐清真相。

婦人遭澎湖1名15歲少女騎機車撞上，當場失去意識，送醫後隔天身亡，婦人家屬痛批少女的親友不但找議員喬事，還反過來控告婦人家屬傷害。（翻攝自臉書「爆料公社」）