受到進口原物料價格大漲，酪農飼養成本大增，農委會邀集相關團體召開生乳評議委員會，會中提出由於包括玉米粉等9大原物料成本，近半年的變動幅度較上半年增加1.98元，因此決議6月1日起生乳收購價格每公斤調漲2元，這也是近年來首度調整，且未來生乳收購價格，半年將檢討一次。

據農委會統計，雖然近10年基礎乳價價格未調動，但生乳平均收購價格已增加26％，但由於多數酪農與乳廠的契約仍為基礎乳價再加計如季節加價、品質加價等，因此若調整基礎乳價農民仍能受益。

會前農民呼籲應一口氣調整5元，但農委會畜牧處副處長江文全表示，會中仍以包括玉米粉、大豆粕、青割玉米、狼尾草、百慕達草、燕麥草、苜蓿乾草、豆殼粒、麩皮等九大原物料漲幅，而這9大原物料漲幅為1.98元，因此決議調整2元。

至於是否會影響末端零售價格，江文全說，末端零售價格仍回到各乳廠的品牌定位。