神腦國際（2450）20日舉辦法說會，策略長邱致忠表示，蘋果一系列商品不只iPhone13，甚至蘋果Macbook筆電、iPad平板、AirPods耳機、Apple Watch均受到上海封城影響，4月開始一路缺貨至目前，近日神腦從蘋果公司獲得訊息，下周開始蘋果各系列商品將陸續恢復進貨。

原本通路商為迎接9月iPhone新機，通常7~8月不再向蘋果公司下訂進新貨、只賣庫存，但今年因為電信三雄及通路商4~5月的iPhone手機幾乎零庫存，加上iPhone14傳出計畫漲價100美元，但規格與iPhone13差異不大，市場預期將帶動果粉購買iPhone13意願，iPhone13買氣有機會持續延長至年底。

邱致忠表示，2021年全台手機總銷量約550萬支，其中iPhone手機銷量約220萬支，iPhone銷量占比約40％，其餘為Android手機，今年1~4整體手機銷量約168萬支，其中iPhone手機銷量63.6萬支，4月開始因為上海封城導致iPhone手機「貨進不來」，缺口約落在15％，5月缺口更達20％，所幸三星S22持續熱銷。

Sony新機也預定下周有機會上市，iPhone14新機若如市場預期，如期於9月上市，則9~12月的手機買氣亦將相當受到市場期待。