中油宣布與台泥簽署綠能發展合作備忘錄；未來雙方在既有技術及研發、運維經驗，共同在節能及太陽能、風力、地熱、海洋能等各式綠能及儲能、充電椿服務、二氧化碳捕捉與封存等領域互利合作，達成綠能產業布局雙贏目標。

中油、台泥簽署儀式由中油董事長李順欽和台灣水泥董事長張安平共同簽署合作備忘錄，將在綠能領域進行技術互利合作。

李順欽表示，身為國營企業，近年擬定減碳及綠能計畫，執行能源轉型政策，除採購多元能源外，並從研發至儲能應用，推動各項綠能產業。台泥近年來在發展多項綠色潔淨能源亦有豐碩成果，與中油轉型方向一致，希望藉合作達成共享、共好及共榮目標。

李順欽指出，中油投入儲能碳材研發的「軟碳材料」，過去是裂解過程不受歡迎成份。投資80億元新建電池負極材料的示範實驗級軟碳製程工場，預計2025年中旬完成，屆時每年生產5000噸軟碳材料，可應用於電池產業，目前已有業者表達積極取貨合作意願。

鈦酸鋰（LTO）是擁有安全、可快充快放、壽命長等優點的鋰離子電池負極材料，中油建置年產量1000公噸的鈦酸鋰（LTO）材料工場，預計明年9月完工，看中LTO的未來需求性高，目前合作對象積極洽談中。

此外，中油2011年起開始投入太陽光電（PV）系統設置，已完成PV案場逾232座，設置容量11.337百萬瓦（MW），預估年發電量1,410萬度/年，可減碳每年7,280噸/年以上；擬於2023年底前，提前完成19.56MW之再生能源義務量，更提高設置目標至23.529MW，自我超標砥礪。