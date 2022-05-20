日盛投信20日表示，受到第一季財報表現強勁激勵，指數守住萬六關卡，台股在這波修正中逐漸看到反彈契機，包含技術面日KD值由低檔交叉向上，外資在5月台指期結算後，期貨未平倉已轉為淨多單，加上台股融資持續減少，短線多方格局確立，然因升息循環已開始，對於高本益股宜趁反彈時先減碼觀望。

日盛精選五虎基金投資團隊表示，上海將逐步放寬封控管制，供應鏈問題緩解，台股融資持續瘦身、電子族群買盤回溫、指數力守萬六整數關卡等因素，可望支撐台股短多反彈格局。近期美股走勢呈現大漲大跌，引發台股波動劇烈，操作上勿過度追價，盤面仍可關注具財報或營收利多題材且股價力守均線支撐相關族群的表現。

日盛精選五虎基金投資團隊表示，整體而言，台灣基本面仍佳。建議投資人在投資上採取定時（不）定額方式布局，免除對市場波動的擔憂。產業方面，半導體代工供給仍緊張，先進製程持續供給吃緊，成熟特殊製程2022年依舊供不應求；HPC需求強勁，展望樂觀；PCB 拉貨力道暢旺；具長線展望佳的伺服器；電動車相關題材個股；各國搶運農糧、原物料及中國陸續復工，挹注散裝及貨櫃航運產業營運。