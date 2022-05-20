立委莊競程自掏腰包提供背負式環境清消電動噴霧機，協助里內環境清消，可避免成為防疫破口。（莊競程服務處提供／盧金足台中傳真）

疫情升溫，立委莊競程購買一批「背負式電動噴霧機」，還提供次氯酸水，協助北區、北屯區里長，全面做好社區環境清消，預防病毒擴散感染，20日在北屯路服務處舉行誓師活動，為防疫盡心力。

本土確診個案攀升，台中市單日確診人數超過7000例，許多里長向立委莊競程反應，台中市到目前為止的確診個案，不少為家庭式群聚感染為主，希望協助社區清消工作，預防病毒感染。

莊競程自掏腰包，購買加壓型20公升容量、背負式環境清消電動噴霧機共58台，並無限提供次氯酸水，協助各里長全面做好社區居家環境清消。

20日在北屯路服務處舉行誓師活動，包括立委莊競程、市議員曾朝榮，以及包括大坑里長曾朝瑝等30多人出席，期盼齊心協力，落實防疫措施，為防疫盡心力。

莊競程表示，依據衛福部評估，國內疫情進入廣泛社區流行階段，預估高峰會落於5月下旬，由於病毒短期不會被消滅，除了個人持續落實戴口罩、勤洗手、噴酒精等防疫措施外，居家環境衛生清潔更顯重要。

莊競程特別購買背負式電動噴霧機，提供各里執行社區、大樓清消，以提升防疫效能，降低傳染風險。

曾朝榮指出，他去年結合莊競程與台中市公寓大廈管理維護服務商業同業公會理事長張達錩、台中市保全商業同業公會理事長毛約翰等人響應轉贈次氯酸水，協助家戶與社區大樓加強消毒，獲得好評。

許多里長都帶頭幫忙清消作業，莊競程今年再提供背負式環境清消電動噴霧機，希望進一步協助里長落實社區居家環境清消，維護民眾健康安全。

大坑里長曾朝瑝說，本土確診個案不斷攀升，感謝莊競程提供電動噴霧機與次氯酸水，讓里辦公處在街頭巷弄等公共區域，進行環境清消。

北區錦祥里長林美玉表示，為對抗疫情，除了注意自家環境清潔外，里內各巷道角落環境衛生，也很重要，如今，莊競程提供「背負式噴霧機」協助里內環境清消，消滅死角，可避免成為防疫破口，真是及時雨。