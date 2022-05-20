男子許崇瑄和女性友人張楷捷共謀開設3家管理顧問公司，請來業務到處誘騙民眾圈購未上市股票，害300多位民眾血本無歸、遭詐2億餘元，檢調日前兵分多路逮人。許一度捲款潛逃，17日才到案說明。高雄地檢署依違反《證券投資信託及顧問法》及詐欺、偽造文書等罪將2人聲押獲准，實際不法金額仍在清查中。

許崇瑄開設資承、元太 （又更名為誠太)、旭富等管理顧問公司，張楷捷負責擔任業務，兩人2015年10月到2018年5月間以假名招攬多名業務員，對外宣稱「可以透過富邦證券公司圈購未上市股票，保證上市3個月、獲利2％」，吸引不少公務人員、菜籃族、退休族，甚至是該公司不知情的業務人員上當，還號召一整個家族把房子拿去抵押，一口氣投入1、2000萬，到開庭傳喚時才知道原來是一場騙局。

檢調查出，許崇瑄和張楷捷刻意挑選的未上市股票，有中嘉寬頻、晶相光、聯廣、朋億、三商家購、凌越生醫、聯嘉、中華立鼎等公司。許崇瑄為了取信投資人，還偽造「財政部國稅局年度證券交易稅一般代繳稅額繳款書」，讓業務人員轉交給投資人，詐騙300多位民眾2億餘元後，於2018年5月捲款潛逃。

高雄地檢署檢肅黑金專組主任檢察官宋文宏、檢察官郭來裕指揮法務部調查局南部地區機動工作站、桃園市調查處、中部地區機動工作站偵辦許崇瑄詐騙案，4月21日上午持搜索票，兵分多路至桃園市、台中市共5處執行搜索，扣得現金800多萬、BMW牌X4休旅車1輛，同時逮補張楷捷到案，許崇瑄當天人不在家，原本答應檢調出面應訊，一度反悔，自知法網難逃，17日在律師陪同下到案說明。

檢方訊問後，認定許崇瑄涉嫌違反《證券投資信託及顧問法》非依本法不得經營證券投資信託、證券投資顧問及全權委託投資業務之規定，以及《刑法》詐欺取財、偽造公文書等罪，且有逃亡及反覆實施犯罪之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。