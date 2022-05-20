第75屆世界衛生大會（WHA）將於22日在瑞士日內瓦召開，世界衛生組織（WHO）至今仍未發送邀請函給我國。駐拉脫維亞代表李憲章投書波羅的海時報（The Baltic Times)，籲請國際社會摒棄政治顧慮，終止歧視，支持台灣成為WHA觀察員及參與世界衛生組織WHO相關會議與機制。

李憲章指出，波海三國民眾健康可能遭受世界其他地區公衛危機威脅，SARS、伊波拉及近兩年的COVID-19即為顯例。當全球正遭受健康威脅及經濟衰退時刻，國際社會團結對抗疫情及致力經濟復甦實為最為重要的當務之急；惟WHO迄仍因政治考量罔顧台灣2350萬人民的基本健康人權，將台灣排除於WHO之外。

李憲章進一步指出，台灣先進的醫衛水準及全民健康普獲國際讚譽，多年來致力推動參與WHA係攸關台灣人民人權的正義之舉及道德責任；惟因WHO遭中國「人質外交」及「戰狼外交」挾持，續對台灣採取歧視待遇，實屬可悲。尤其極權中國自3月起即實行全國性封城措施，然卻以蠻橫手段阻止從未採取封城的民主台灣參與WHA，更屬諷刺。

李憲章表示，在2020年及2021年疫情期間台灣經濟成長率分別成長3.36％及6.28％；知名的全球資料庫Numbeo更連續3年評比台灣醫療照護指數為世界第一，此次疫情再次凸顯台灣在國際公衛網絡及全球供應鏈扮演的關鍵角色。台灣雖遭排除於WHO門外，仍積極參與國際防疫，僅2020年即提供80個國家大量防疫、醫療物資。國際社會須正視中國以政治理由打壓台灣參與WHO所引發的全球公衛危機。

李憲章強調，台灣為國際社會具有強烈意願的理想公衛及經濟夥伴，樂願積極參與全球疫情防治及公衛管理體系；台灣擁有應對疫情的豐富經驗及專業，可為國際公衛體系做出巨大貢獻；將台灣納入 WHO除避免全球公衛漏洞外，亦將嘉惠波海三國及世界各地人民。此時正是摒棄政治考量，終結歧視待遇，將醫療進步、民主活力及經濟繁榮的台灣納入WHO體系的時候。