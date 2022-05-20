民進黨嘉義市黨部主委候選人黃敏修（左）到嘉義地檢署按鈴申告，控告對手黃露慧加重誹謗罪。（廖素慧攝）

民進黨嘉義市黨部22日辦理黨職人員選舉投票。（廖素慧攝）

民進黨嘉義市黨部主委改選22日投票，現任主委黃露慧與挑戰者黃敏修的文宣戰打得火爆，20日司法戰也開打，黃敏修到嘉義地檢署提告黃露慧加重誹謗罪，黃露慧則回應她已委託律師提告黃敏修加重誹謗罪。

黃敏修表示，民進黨嘉義市黨部主委一職，22年來都是黃露慧家族擔任，有「家天下」、「世襲」的爭議，這個家族習慣「同額競選」，這次他跳出來挑戰，就是要推動改革，黃露慧卻發送文宣攻訐他，內容都是不實指控，造成他名譽損失，意圖影響主委選舉，他由支持者及委任律師洪千雅陪同按鈴申告。

洪千雅表示，黃露慧市議員派發到家戶的傳單雖然引用記者的報導，但後續的偵結及審判結果等訊息卻刻意隱匿，用此手法來攻訐黃敏修涉及多起工程弊案，相當嚴重貶損黃敏修的人格及名譽，因而對黃露慧提告加重誹謗罪。

黃敏修說，黃露慧提及的工程弊案，他僅負責測量、設計，沒有施工、監造、驗收，都已獲判無罪，還有50萬元交保一事也已偵結不起訴處分確認，查無不法。

黃露慧表示，王美惠立委所推薦的主委候選人黃敏修的資訊網路上都可以查到，他們為了選舉結合黑道、抹黑造謠生事，19日已委託律師李佳玟提告刑事加重毀謗罪。

黃露慧表示，嘉義市是民主聖地，公職或黨職選舉都是公開透明投票出來的結果，主委是無給職，她擔任主委還要自籌財源貼補黨部財務，黨部運作也都按中央黨部的規定處理黨務。