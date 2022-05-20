瑞士奢侈品集團歷峰(Richemont)周五對中國成長放緩發出警訊，並且公佈令人失望的全年獲利表現。歷峰股價大跌，並拖累相關同行業者表現。

擁有Cartier珠寶和頂級IWC手錶等品牌的歷峰集團，也並沒有透露出長期談判的任何實質性進展；歷峰正談判放棄其虧損連連的線上零售業務Yoox所有權。

歷峰表示，中國的防疫封鎖措施正在影響集團業績，目前旗下40%的零售網絡正處於關閉；另一方面，供應鏈問題和利率的上升，也讓美國經濟前景壟罩陰影。

歷峰同業的高層都寄望，隨著中國防疫封鎖的結束，中國經濟將迅速起飛；與此相反，歷峰董事長Johann Rupert說，他認為中國經濟遭受的困難超過許多人的預期。

Rupert說，即使中國走出封鎖，反彈也不會那麼的快速，也不會出現3位數的反彈。

Third Bridge資深分析師Harry Barnick說，中國的封鎖正在壓抑歷峰的成長；中國市場占歷峰銷售的約25%。

Barnick說，由於上海等關鍵市場的商店關門，中國消費者又不願意在其它城市購買奢侈品，這些都會抑制歷峰2022年的前景展望。

在截至3月底的財年，歷峰淨利成長61%，到20.79億歐元，遠遠低於Refinitiv預估的27.5億歐元。而營收則增加44%，為191.81億歐元；營業利益為33.9億歐元。

高盛分析師們指出，該業績表現突顯出奢侈品業首次出現重大的獲利下滑，部分原因是在於暫停俄羅斯業務而遭受的損失。

歷峰股價在周五早盤中暫跌8.9%，報15640瑞士法朗。