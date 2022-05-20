疫情緩和，大陸各地陸續解封，下周即將全面復工的電動車大廠特斯拉(Tesla)，加上立凱-KY(5227)與美國上市公司簽署磷酸鐵鋰LFP鋰電材料生產授權備忘錄，均激勵上市汽車類指周五收漲2.63%，收在當日相對高點，也創下近一個月來高點。法人認為，解封可望助料況緩解，使得出貨時程將重回正常軌道，本周召開法說的裕隆(2201)三寶，裕隆、中華(2204)創下數月來高價，裕日車(2227)股價也有所回升。

裕隆認為，大陸是全球最大汽車市場，零組件占比高，上海封控近50天，對汽車影響層面較廣，看好隨著上海已逐步啟動解封，目前仍需要一點時間調整，不過生產零件陸續採購中，出貨將全面啟動。公司提到，目前兩岸今年車市目標銷量不變動，後續要看消費者對整體市場狀況來做動態性調整。下半年仍需要密切觀察包括升息、通膨壓力、疫情封城影響、車用零部件短供及物流運輸效率等對車市帶來銷量與生產線彈性調整的影響。

周五外資再度敲進，裕隆盤中一度創下近3個月高價，收盤再度下跌0.59%，但仍處於相對高檔。法人預估，因上海陸續解封，設廠在上海的特斯拉估下周全面復工，電動車的出貨時程將回歸正軌，周邊的汽車零組件供應鏈可望營運將比3月及4月走揚，台股傳統的汽車零組件廠業績也逐步復甦。

裕日車周五續漲逾1%，收復5日線。兩岸車市，面臨台幣貶值、疫情、通膨、原物料、斷鏈影響，不過公司對下半年目前還是保持樂觀，也看好大陸對汽車消費政策持續鼓勵支持，也預期疫情對市場影響會逐步降低，下半年有望會有緩解，今年後續新車、改版出動，顧客服務，都積極推動營運動能。

中華下修今年銷量目標，國內四輪銷量從先前44.6萬台下修4.4萬台，大致比去年略衰退，今年受到大陸疫情封控、晶片短缺等阻力，但轉投資華創車電、東南汽車影響都已收斂，獲利結構改善，法人預估，毛利率年對年會希望追回往年水準，中華今年獲利有機會維持過去兩年的水準。獲外資連4日買超的中華成功翻紅收漲0.33%，登上近2月高價。