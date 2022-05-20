台中市勞工局提醒，企業實施無薪假應經過勞工同意，呼籲企業應落實，並檢附相關資料與通報表件，通報勞工局。(勞工局提供／謝瓊雲台中傳真)

國內疫情持續升溫，台中市勞工局統計，全市目前約有314家企業、1970人放無薪假，多數企業申請實施無薪假期間，多為1個月為主；其中以批發零售業者最多、約占15％，其次為住宿餐飲業占13％、運輸倉儲業9％。勞工局長張大春20日呼籲，企業若有實施無薪假需求，應經勞工同意後才能實施，並須通報勞工局。

根據中央勞動部16日最新統計，全台目前共有2369家企業、1萬5013名勞工，實施減班休息（俗稱無薪假），達到近一個半月以來的高點；有部分業者是去年三級警戒期間，就已經申請實施過無薪假，而今再度回流實施。

台中市勞工局表示，中小企業若因疫情致再度發生營業困難，有實施無薪假需求者，應經勞工同意，並通報勞工局；建議事業單位如因受景氣影響致停工或減產，應優先考量採取減少公司負責人、董事、監察人、總經理及高階經理人的福利、分紅等措施。

勞工局指出，若經上述措施，仍有與勞工協商減少工時、工資的必要，宜先和個別勞工協商、合意，不能單方直接變更；對於按月計酬勞工，每月工資不得低於基本工資2萬5250元；部分工時人員，則依原約定時薪，但可減少時數、以達到減發工資。若企業營運已恢復正常，或勞資雙方合意的實施期滿，就應立即恢復勞工原有勞動條件。

張大春表示，因應新冠肺炎對就業市場造成的衝擊，將協助企業通報實施無薪假申請流程，促進申請「充電再出發訓練計畫」，並補助企業辦訓費用及勞工參訓津貼；也可選擇申請「安心就業計畫」，領取薪資差額補助；減班休息勞工亦可申請「安心即時上工計畫」，提供短期就業機會等紓困方案。

張大春提醒，，企業若需通報實施無薪假，通報實施時應和勞工誠信協商、簽訂書面協議，並檢附下列相關通報表件向勞工局通報。通報表件可至「勞工局官網／企業服務／因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時專區」下載，並附上通報表（一次不超過3個月）、勞工名冊、勞雇雙方協商減少工時協議書與佐證營運困難等資料。