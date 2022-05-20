大陸商務部副部長盛秋平20日表示，當前外貿發展面臨嚴峻複雜的國內外形勢，將深入落實各項穩外貿政策，全力以赴穩住外貿外資基本盤，全力保障外貿產業鏈供應鏈穩定。

盛秋平指出，大陸將支持品牌產品出口，增加能源資源產品、優質農產品進口，培育國家進口貿易，促進創新示範區，持續推進優進優出，大力發展高技術、高品質、高附加值產品貿易，推動勞動密集型產品高端化、精細化發展。

此外，將大力發展數位貿易，提升貿易數位化水準，加快貿易全鏈條數位化賦能，同時積極支持跨境電商、海外倉、市場採購貿易方式、外綜服等新業態新模式的發展。

因應新冠疫情對全球供應鏈的衝擊，大陸商務部將加大力度應對，努力緩解全球產業鏈供應鏈堵、斷等問題，持續優化營商環境，提升貿易便利化。

下一步，將統籌疫情防控和消費促進工作，創新開展系列消費促進活動，打造消費升級平台，提升傳統消費能級，加快新型消費發展，促進消費持續恢復和升級，更好服務構建新發展格局。