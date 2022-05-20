巴基斯坦正妹諾辛（Nosheen Syed）是當地小有名氣的模特兒，平時積極經營個人影音平台，光是TikTok就有超過1100萬粉絲，人氣非同小可；最近諾辛拍業配影片為了衝流量，居然在國家公園林地放火，本人穿著白色禮服在前方擺姿勢，誇張行徑不僅惹眾怒，儘管影片已遭刪除，但驚動警方，目前諾辛依法遭提起訴訟。

綜合外媒報導，來自巴基斯坦的女模特兒諾辛也是當地的人氣網紅，她在TikTok上有超過1100萬粉絲，高知名度也讓她獲得許多工作邀約；近期諾辛和一名獨立設計師品牌合作，替其拍攝服裝宣傳影片，但為了衝流量，她想了一個與眾不同的點子，成果卻很兩極。

諾辛為流量，居然在國家公園林地縱火拍影片。(圖/ 摘自Nosheen Syed IG)

在宣傳影片中，諾辛穿了一套白色禮服，妝髮也都很完美，站在一處山坡地，後方居然有熊熊火焰，她把烈火當背板，在前方泰然自若地擺出各種姿勢，最後優雅地走過，還寫下「無論我身在何處，都會發生火災」；影片上傳後立刻引起熱議，不少網友都被驚悚畫面嚇呆，但大多數人卻很不滿，認為諾辛在破壞大自然。

諾辛的影片還被伊斯坦堡野生動物委員會主席轉發到推特，痛批「在這個乾燥的季節，居然還有人對森林縱火」，更指出當地刻意縱火必須接受判刑；TikTok官方隨後發聲明譴責，也將影片刪除，但諾辛的行為已被警方關注，經調查她拍片的地點還是馬拉加山國家公園一隅，因此依法對她起訴。