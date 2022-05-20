苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖20日凌晨起駕出巡，純萃生技捐贈一萬份「防疫包」供信徒使用。（純萃生技提供）

台灣重要民俗活動：苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖徒步南下北港進香，於20日凌晨出發，值新冠疫情嚴峻之際，為守護隨行信徒健康，純萃生技捐贈一萬份「防疫包」供信徒使用，可即時隨身消毒及做環境消毒。

純萃生技研發「病毒盾」抗疫系列產品，廣受好評，純萃生技副總經理吳沛紋指出，該公司早已於新冠病毒疫情前數年，即透過獨家專利技術成功研發出「病毒盾菌切錠」，具天然無毒之外，對人體也無傷害，兼具15秒瞬效及7天長效的抑菌力特性，非常適合作為隨身消毒及環境消毒的常備品。

該系列產品問世以來，廣受包括社福機構、醫護單位、學校單位、餐飲業、運輸業、飯店業、長照機構等使用者好評愛用，更獲得亞太健康生技大獎防疫類產品唯一獲獎之殊榮。

吳沛紋指出，由於該公司創辦人信奉慈悲信仰，且高度關注國內疫情波動，有感今年白沙屯媽祖出巡進香適逢新冠病毒疫情嚴峻之際，因而發願，決定捐贈隨行信徒一萬份防疫包，內含「病毒盾」單錠、內含抗菌液的隨身小噴瓶，以及可增強抵抗力的防禦力360等系列產品，除為這次白沙屯媽祖出巡盡棉薄之力，也祝福這次的出巡進香眾信徒能一路平安順利！