美國總統拜登20日下午乘坐專機飛抵位於南韓京畿道烏山的駐韓美軍空軍基地，開啟為期三天的正式訪問之旅。南韓總統發言人室表示，拜登訪韓期間，南韓總統辦公室和白宮將新建討論經濟安全熱點問題的常設對話機制。

據韓聯社報導，南韓經濟安全秘書王允鐘和白宮國安會議（NSC）科技與國安協調官查布拉（Tarun Chhabra）當天上午在首次通話中就此達成一致。雙方商定透過該對話機制隨時、例行協調經濟安全問題和應對戰略。

發言人室方面表示，新設經濟安全對話機制意味著韓美兩國將更緊密加強政策協調，共同應對包括半導體、二次電池、人工智慧（AI）等尖端技術合作和供應鏈構建在內的「科技同盟」核心議題。

韓國政府決定加入將於24日成立的由美國主導的涵蓋經濟、供應鏈、能源等的合作體—「印太經濟架構」（IPEF）。21日，在首爾舉行的韓美首腦會談上，預計韓方將積極支持IPEF成立，並正式表明加入意向。

韓媒指出，隨著國際環境進入美中對立的新冷戰局面，美國計畫終結經濟和安保分離的「自由貿易」，轉向將經濟、安保結合起來的「自由且安全的貿易」。美國提出了由除中國以外的，值得信賴的國家之間構建產業供應鏈的「友岸外包」（friend-shoring）戰略。也就是說，美國要對半導體等主要戰略物資的生產鏈實行區塊化，將供應鏈轉向政治夥伴，以防範未來的經濟衝突。