大江基因（6879）20日宣布，佳世達以每股115.5元，合計5.45億元參與該公司私募案，並取得股權約17.84％股權，雙方將攜手搶攻精準醫療商機。董事長林詠翔表示，藉由此投資，雙方資源互補，共同拓展生技醫療事業版圖。

預計下周三（5/25)由戰略新版登錄興櫃的大江基因，專攻基因檢測、幹細胞及免疫細胞產品研發及製造。法人認為，此次透過私募案，引資富爸爸佳士達，將可造雙贏利基。

佳世達董事長陳其宏表示，佳世達醫療事業布局涵蓋醫療服務、設備耗材和解決方案領域，是國內科技業者唯一投資兩家綜合醫院的集團。看好未來精準醫療成為每個人健康照護的福音，並需要結合基因檢測、免疫細胞療法、AI等新技術，適合科技業者投入，藉由和大江生醫集團的攜手合作，將可為民眾提供更精準的預防醫學、精準診斷與治療等服務。

根據資誠《精準健康產業趨勢報告》，全球精準醫療市場規模將由2020年的683億美元成長到2025年的1,344億美元，年複合成長率（CAGR）達到14%。其中做為精準醫療基礎的基因檢測市場備受矚目，市調機構Precedence Research預期可由2021年的80億美元成長到2030年的158億美元，CAGR也達到7.6%；而細胞治療應用在精準治療上，也被認為有很高的成長潛力。

成立於2011年的大江基因，以基因檢測技術為核心競爭力，該公司已成功開發出了一系列的疾病基因風險檢測，目前正在申請LDTs實驗室認證，以基因檢測工具提供病人用藥指引，讓治療更精準。

林詠翔說，大江基因於2019年投入開發全自動高通量之新冠病毒檢測設備，目前已投入北中南多家醫院提供檢測服務，截至目前為止已完成超過30萬人次的檢測數量。

大江基因自2018年投入細胞治療開發，目前已與多家醫院合作申請細胞治療特管計劃，並開發出標靶強化自然殺手細胞製劑。