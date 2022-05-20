紀錄片《台灣男子葉石濤》由《他們在島嶼寫作》系列之王文興《尋找背海的人》製作團隊拍攝，許卉林執導，知名導演林靖傑擔任監製。葉石濤是台文界扛鼎的重要作家，經歷日治及抗戰時代直到2000年後，他的寫作生命，與台灣現代史同起伏，除了小說、評論等文字創作，更撰寫了《台灣文學史綱》，是確立台灣文學主體性的重要著作。以電影高規格全面紀錄一位台灣文學領域的重量級作家，更集合11位年輕藝術家詮釋葉石濤的文學作品，提升本片的可看性，透過影像讓更多觀眾認識台灣作家及台灣文學。

2011年台灣出現《他們在島嶼寫作》作家系列紀錄片開始，10年來，此系列已經紀錄了近20位作家。 這系列文學紀錄片以較高的預算、電影規格的拍攝，創造出優異品質，平地一聲雷，寫下文學紀錄片的新里程碑，創下熱映盛況，讓一般觀眾透過影像重新認識純文學的美好，將冷門的文學重新賦予火熱的生命。這些年來，《他們在島嶼寫作》系列導演之一林靖傑一直在思考，文學系譜中被歸類到台派的作家中，也不乏非常優秀的重量級作家，假如可以有一樣的電影規格製作，相信這些被歸到台文領域的作家會獲得更多人注意與認識，並重新獲得一般觀眾的普遍肯定。在這樣的思維下，《台灣男子葉石濤》應運而生。

三年多的製作期間，導演許卉林不只研讀葉石濤的所有著作，連所有對葉石濤相關的文學評論也儘可能都看過，深入了解葉石濤的生活和作品，才得以紀錄他平凡又極不平凡的生命。紀錄片也邀請了比利時知名的配樂家福多瑪（Thomas Foguenne）為紀錄片配樂，2016年曾以《衣櫃裡的貓》獲得第51屆金鐘獎最佳音效獎，他為《台灣男子葉石濤》配上蕩氣迴腸的音樂，讓影片充滿觸動人心的氣氛。不只是一個文學家的紀錄，《台灣男子葉石濤》也紀錄了同時代台灣作家的共同命運，突顯出台灣作家的文學成就。林靖傑表示希望本片將近千萬的製作費，與高規格電影質感的呈現，可以為台文作家的文學紀錄電影之製作樹立新的標竿，期待後續將有後來者持續以影像耕耘台灣文學領域，感動觀眾，進而豐富台灣文化。

葉石濤是台灣文學界指標性作家，人稱葉老。出生於日治晚期，經歷過日治和戰後兩個時代，十幾歲時便以日文寫作展現才華。戰後，他成功克服語言轉換的困難，持續寫作一生，與鍾肇政在文壇號稱「北鍾南葉」。他的寫作生命，與台灣現代史同起伏，歷經日本統治、二二八事件、白色恐怖、八九零年代社會運動、解嚴、報禁黨禁解除、政黨輪替，也曾是白色恐怖的受難者，入獄三年。在坎坷顛沛中仍堅持寫作，但也曾讓他感嘆的表示「文學是上帝給特定的人降下的天譴」。他目睹同時代台籍作家抑鬱以終，決定為被淹滅的他們發聲，洞見地以台灣主體意識寫出《台灣文學史綱》，在文學史上首次將台灣從附從的客體角色，提升為主體位階，給予台灣作家新的定位與視角。

葉石濤一直默默耕耘台文文學，並非是家喻戶曉的知名作家，更不是文化明星，《台灣男子葉石濤》除了以台灣現代史呼應葉石濤的生命史外，邀請文壇多位重要文人受訪，像是雲門舞團創辦人林懷民、李昂、李喬等人聊他們心中的葉石濤，林懷民曾目睹他在困苦時刻，在炎熱簡陋的老房子外，硬是找了塊小小地方埋頭寫作；還有協助葉石濤編寫《台灣文學史綱》的詩人曾貴海、鄭烱明、陳坤崙及評論家彭金瑞等人回憶他在編寫此書的辛苦和內心的爭扎。更以珍貴史料及影片再加上文學學者及作家的訪談，建立起本片的脈絡，讓觀眾可以透過紀錄片更清楚的認識這位台灣文學家。

該片今天公布電影海報和預告，海報由知名設計廖小子操刀，由葉石濤的版畫肖像再加上片中邀請的年輕藝術家詮飾葉石濤筆下的文字的影像，配上彩度濃郁的色塊，成為一張充滿力量的紀錄片海報。而從預告中也可以看見共11位藝助術家詮釋葉石濤的文學作品，包括莊益增、黃采儀、葉文豪合作演出舞台劇《葫蘆巷春夢》，舞蹈劇場由鍾長宏編舞，舞出《紅鞋子》和《牆》，舞蹈環境劇場由蘇品文在北海岸跳出《西拉雅末裔潘銀花》，藝術家吳識鴻製作出藝術動畫詮釋《有菩提樹的風景》和《舊城—老人》，藝術家戴開成及曾伯豪以落語呈現《群雞之王》，攝影師林柏樑則是拍攝《葉石濤肖像》。透過跨世代的藝術激盪，重新發現並賦予葉石濤文學作品新生命，文學揉合藝術，提高本片的可看性。將於6月17日在台上映。