台灣民意基金會20日公布民調，就司法改革之民調結果有43.9％的民眾表示不滿意，司法院回應司法改革已初見成效，6年來整體趨勢朝向改善方向是不爭的事實，未來將會虛心傾聽、持續改進，讓司法持續往更好、更受人民信賴的方向前進。

司法院說，觀察台灣民意基金會六年來所作民意調查，6年前對於司法改革的不滿意度高達55.0％，其後逐年下降，到今年為43.9％，下降了11.1％；而滿意度則呈現緩步上升的趨勢，雖然不滿意度仍高於滿意度，但6年來整體趨勢朝向改善方向。

司法院解釋綜觀其他機構，如司法院、遠見雜誌、中正大學犯罪研究中心所公布之民調，6年來司法信任度也都呈現逐步上升的趨勢；美國傳統基金會與華爾街日報今年對於我國「司法效能」給予94.2分的高分，超過其他評比指標平均14.1分，瑞士洛桑管理學院（IMD）去年公布的世界競爭力年報，我國司法公正性較諸6年前進步13名。