抹黑徐巧芯者疑是「柯黑粉專」管理人 柯文哲大笑：網軍無所不在

國民黨台北市議員徐巧芯遭PTT網友爆料，違停紅線卻不給員警開單，爆料人雖私信道歉，卻也被起底是羅東國小老師，且疑是長期批評台北市長柯文哲的粉專「柯粉的超譯天地」管理者。對此，柯文哲嘆了一口氣說，「反正網軍無所不在，所以笑一笑就好」。

黃珊珊說，北市支持警察第一線依法行政，她認為徐巧芯是非常優質的議員，在議會問政也非常理性，相信他有清楚的說明，這案子他是單純的行車違規，也就是說沒有爭議，不是說有人說有、有人說沒有，沒有公開秘錄器的問題。對於爆料者，她強調，不管來源為何，就是就事論事。