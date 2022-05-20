高市近年專治街頭暴力不遺餘力，與刑事警察大隊合作共同懲惡。刑大接獲分局通報，有街暴分子在法院審理時未到庭遭到法院通緝，便立即組成專案小組調查，得知通緝犯刻意選在郊區工廠上班來逃避追緝，於5月17日火速抓到通緝犯，依法解交至高雄地方法院作審判。

刑大日前接獲苓雅分局通報，稱轄區內一名24歲黃姓男子因街頭鬥毆遭捕，依《傷害罪》移送偵辦，開庭時未到於4月26日遭到高雄地方法院通緝，刑大第四隊立即組成專案小組調查。

專案小組循線追查下，得知黃男經常前往仁武區工廠上班，便與苓雅分局共同前往逮捕。趁著黃男正要開車前去上班時，趁其不備將他逮捕歸案，訊後依法解交至高雄地方法院。

據了解，去年7月黃男的朋友借名買車發生糾紛，打電話請黃男等4人到場助勢，相約在三民區街頭談判，談判破裂後當眾扭打遭到警方逮捕，並全部遭到起訴，開庭時只有黃男一人傳訊未到，遭到法院通緝。

黃男辯稱自己雖住在戶籍地，但都在仁武區上班，鮮少返家，不知道有通知單。但警方懷疑，黃男收到通知單卻不去開庭，還故意跑到仁武區上班試圖規避查緝。

為了減少高市街暴現象，高市刑大近年重視街暴的問題，並建立防治街暴機制，配合分局追蹤街暴涉案者，實施定期報到和輔導等機制，使街暴問題有效改善。因此於去年警政署頒發之警光獎時，得到團體獎預防犯罪類第二名的殊榮。